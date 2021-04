Pioli si gioca tutto. Gazzetta dello Sport: "Un finale senza Champions può pesare"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sul futuro di Stefano Pioli: "Un finale senza Champions può pesare", scrive il quotidiano rosa. Anche il tecnico rossonero è a rischio in questo finale di stagione ad alta tensione. I rossoneri avevano chiuso l'andata in vetta ma nel girone di ritorno c'è stato un netto calo e hanno perso 14 punti sull'Inter. Cosa accadrebbe senza un posto in Champions che sembrava essere certo e ora è a rischio? Allenatore certo del posto, la società lo ha sempre confermato, ma senza l'eventuale quarto posto tutto tornerebbe in discussione, compreso Pioli. "Ma quale tecnico potrebbe portare il Milan più su? - si chiede la Rosea - Sogni di top manager a parte, e ci sono costi da sostenere, Pioli resta l'opzione migliore".