Pippo Inzaghi sfida il suo passato. Il Corriere dello Sport: "Caro diavolo, la strega ci prova"

"Caro diavolo, la strega ci prova", questo il titolo del Corriere dello Sport dedicato al Benevento e a Filippo Inzaghi, che sfiderà il suo passato. Spazio anche alle parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa: "Ibra e Theo out? Per noi sarà difficile lo stesso. I nostri risultati non sono un caso: restiamo calmi".