Pirlo salva la coppa e si autoconferma. Tuttosport: "Ma occhio ad Allegri"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno alla Juventus. Pirlo dimostra di avere sette vite come i gatti ed addolcisce la stagione in pochi giorni con il secondo trofeo ed il quarto posto, ma rimane il rammarico di non aver mai lottato contro l'Inter con una rosa, probabilmente, superiore. Il tecnico nel dopo partita si è autoconfermato, ma la società dovrà pesare pro e contro prima di decidere e gli indizi rafforzano la candidatura di Allegri, segnalato in sorpasso su Gattuso. Le prossime ore saranno decisive.