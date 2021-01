Primo trofeo per Pirlo. Il QS: "Ma la sua Juventus è ancora in una fase troppo embrionale"

La Juventus vista ieri al Mapei ha dimostrato ancora una volta, secondo il QS, di essere in una fase embrionale, insufficiente a sostenere le ambizioni di chi vuole conquistare l'Europa e recuperare dieci punti dal Milan in campionato: "Certo, una Supercoppa non è una verità assoluta - precisa poi il quotidiano -, ma vale un titolo. E per quelle che erano le premesse della vigilia, Andrea Pirlo può ragionevolmente ritenersi soddisfatto". Con la vittoria di ieri i bianconeri hanno riscattato il k.o. dello scorso giugno in Coppa Italia, e "rivendicano un posto da protagonisti a bordo di un treno che li vede in ritardo e che domenica prevede già un'altra fermata, il Bologna".