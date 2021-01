Profumo d'Europa per la Lazio. Il Messaggero: "È tornata la squadra pre-lockdown"

Il Messaggero scrive che la Lazio pur avendo agganciato il sesto posto va a caccia della Champions. E Inzaghi sposa la sua squadra per altri tre anni. Domenica praticamente perfetta per Immobile&Co che battono per 2-1 il Sassuolo e raggiungono il Napoli a quota 34. Meno due dal quarto posto occupato da Juventus e Atalanta, quest'ultima avversaria due volte nei prossimi cinque giorni in un doppio confronto tra Coppa Italia e campionato. Quinta vittoria di fila, non succedeva dal gennaio dello scorso anno: bentornata Lazio pre-lockdown. Per il Sassuolo, che resta a quota 30 in classifica, è una sconfitta amara, soprattutto perché il k.o. è arrivato dopo un'altra prestazione di grande qualità contro un avversario dal notevole spessore tecnico.