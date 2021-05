Quale futuro per Totti? Il Messaggero: "Ha aperto al ritorno alla Roma, ora serve un ruolo"

vedi letture

"Quale futuro per Totti?". Questo il titolo che campeggia al centro della sezione sportiva de Il Messaggero, che si interroga sul futuro del Pupone dopo l'apertura a un ritorno a Trigoria da dirigente. Diverse le possibili soluzioni passate in rassegna dal quotidiano: tra i ruoli che l'ex capitano potrebbe andare a ricoprire c'è sicuramente quello di vice-presidente, come Zanetti all'Inter. Attenzione anche all'ipotesi direttore tecnico (Mourinho ha sempre avuto nel suo staff un ex del club in cui è andato a lavorare). C'è poi l'opzione ds, considerando che il lavoro di scouting l'ha portato in questi anni a relazionarsi con molti procuratori, o come responsabile del settore giovanile insieme a Bruno Conti. Pinto lo ha già incrociato - assicura il quotidiano -, e Totti è attratto dalla nuova proprietà e dall'idea di lavorare con Mou.