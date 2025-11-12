"Rabiot indiavolato. Yildiz, rinnovo a rischio". La prima pagina de La Gazzetta dello Sport
"Rabiot indiavolato", recita oggi il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina. Il quotidiano sportivo si concentra sul centrocampista del Milan, non convocato dalla Francia e impegnato nel recupero dall'infortunio in vista del derby contro l'Inter in programma al rientro dalla sosta: "Niente riposo per un derby al top. Il Milan ha bisogno di lui e Adrien lavora senza soste. Ambrosini: 'Per Max un giocatore insostituibile'". Poi un piccolo box sulla stracittadina milanese del 23 novembre: "Chivu, Allegri e l'attesa più lunga".
Di spalla si parla invece della Juventus, del rinnovo di Kenan Yildiz che non appare più così scontato e delle idee di mercato bianconere ("Yildiz, rinnovo a rischio. La firma che scotta. Juventus: spunta Celik, pressing Maignan") ma anche del Napoli, alle prese con infortunati a scontenti ("Lobotka, Lang e De Bruyne gli scontenti di Napoli. Anguissa s'infortunia").
Dalla parte opposta spazio alla Nazionale, in campo domani contro la Moldova con un attacco tutto nuovo vista la mancata convocazione di Moise Kean e la sfida con la Norvegia sullo sfondo ("Gattuso cambia la coppia del gol: Scamacca con Raspadori") e al pensiero di Arrigo Sacchi sul lavoro di Vincenzo Italiano a Bologna ("Bravo Italiano, l'innovatore del Bologna").
