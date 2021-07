Ranieri a Il Secolo XIX: "Samp, sarei rimasto ma nessun rimpianto. D'Aversa buona scelta"

"Samp, sarei rimasto ma nessun rimpianto. D'Aversa buona scelta". Queste le parole di Claudio Ranieri a Il Secolo XIX nell'edizione odierna. L'ex allenatore blucerchiato torna a parlare della sua avventura a Genova: "Non ho più sentito Ferrero, ma sono di una serenità incredibile. Le cose sono andate così, io la disponibilità a restare l'avevo data. Non credo ci si debba confrontare con D'Aversa perché ogni campionato ha una sua storia, ma è una scelta che renderà felice il presidente a fine stagione. Potevo rimanere in pista, ho avuto qualche contatto con il Lille, ma poi hanno preferito un francese. Anche in Italia ho avuto altri abboccamenti, ma non se n'è fatto niente e adesso mi godo il mare. A ottobre, novembre mi mancherà la panchina. Se qualcuno mi vorrà, lo ascolterò".