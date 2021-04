Ranieri: "Grave ingiustizia se al mio Leicester avessero impedito di andare in Champions"

Claudio Ranieri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla della Superlega. Viene in mente la vittoria della Premier del Leicester appena 5 anni fa. "Grave ingiustizia se al mio Leicester avessero impedito di andare in Champions" dice il tecnico. Ecco le sue parole: "Sarebbe stata una clamorosa ingiustizia e un insulto ai valori dello sport. Ma scherziamo? Arrivi primo nel campionato più ricco e competitivo del mondo e poi in Europa ti dicono 'scusa, non puoi entrare, non hai il curriculum giusto”' Una follia. E un tradimento di uno dei principi fondamentali dello sport: la meritocrazia". Il tecnico della Sampdoria ha poi proseguito: "La bellezza del calcio risiede nel fatto che il più povero può sempre battere quello più forte. Nelle altre discipline, tranne eccezioni particolari, vince sempre chi ha capacità tecniche superiori".