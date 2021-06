Ranieri sulla Gazzetta: "L'Italia gioca come un club. È la strada da percorrere"

Claudio Ranieri ha scritto di proprio pugno un commento sulla nostra Nazionale, sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "L'Italia gioca come un club. È la strada da percorrere". Il tecnico ex Samp ha parlato dell'esplosione di Locatelli (aveva segnalato il suo nome in una videochat organizzata dalla League Managers Association) e ha poi elogiato la Nazionale di Mancini: "L’Italia in generale ha ribadito quello che abbiamo visto contro la Turchia: palleggio, pressing, corsa, continuità. È una Nazionale che gioca come un club e questo valorizza ancora di più il lavoro che sta svolgendo Roberto Mancini. Mi pare finora un’orchestra perfetta: 6 gol segnati, zero subiti, dominio permanente dell’avversario. Mancini ha aperto una via nuova con l’Italia: bisogna continuare a percorrerla".