Raul Albiol alla Gazzetta: "Penso che vincerà il Napoli stasera. Spalletti ha portato energia"

L'ex difensore del Napoli Raul Albiol, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida in programma stasera tra il suo ex club e la Juve: "Penso che vincerà il Napoli. E non perché ho giocato lì, ma perché è in un ottimo momento, ho visto le prime due uscite e mi è piaciuto molto, mentre la Juve fatica a vincere e penso che possa essere più colpita dalla pausa internazionale. E poi il Napoli gioca in casa, è favorito e spero possa vincere. Spalletti ha portato energia a una rosa già forte e completa: la squadra ha tutto per fare una grande stagione".