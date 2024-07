Retroscena Dovbyk: non risponde al tentativo last minute di Simeone, vuole solo la Roma

vedi letture

La Roma si avvicina a grandi passi ad Artem Dovbyk e c'è chi parla di possibile chiusura nel giro di 48 ore. Sembrava tutto fatto per il trasferimento del centravanti ucraino dal Girona all'Atletico Madrid ma non ci sono gli accordi e così i giallorossi si sono inseriti in questo spiraglio e ora hanno in mano l'accordo con il giocatore che ha detto di no ai Colchoneros.

Il Messaggero riporta un retroscena interessante e che riguarda le ultime ore di trattative con l'Atletico che avrebbe provato in tutti i modi a convincere l'ucraino a trasferirsi al Wanda Metropolitano ma con Dovbyk che non avrebbe risposto alle chiamate last minute di Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atleti, che lo avrebbe cercato telefonicamente, ulteriore segnale di come il giocatore sia in attesa dell'intesa tra Girona e Roma per sposare la causa giallorossa.