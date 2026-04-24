"Ribaltone Roma, Ranieri è fuori". Il Messaggero apre con il caos Roma

Anche Il Messaggero apre oggi la sua prima pagina parlando del divorzio tra Claudio Ranieri e la Roma che appare ormai imminente, con conseguente permanenza in panchina di Gian Piero Gasperini: "Ribaltone Roma, Ranieri è fuori - il titolo lanciato a centro pagina -. Il divorzio in arrivo responsalizza Gasp".

Nel taglio alto c'è un piccolo box dedicato anche ad Edoardo Motta, protagonista assoluto della finale di Coppa Italia conquistata dalla Lazio con quattro rigori parati nella semifinale contro l'Atalanta: "Motta il pararigori risveglia i laziali: 'Ora testa all'Inter'".

Il caos in casa Roma era esploso un paio di settimane fa con le parole di Ranieri: "l rapporti con Gasperini? Abbiamo posto 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all'Atalanta con i giovani. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è stato un giocatore che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare. Se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato, continuerò; se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno".

Questa la replica di Gasp: "Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella".