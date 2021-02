Ribery si allena da solo per recuperare. QS-La Nazione: "Il futuro resta incerto"

"Il futuro resta incerto", così titola La Nazione su Franck Ribery. Ieri si è allenato da solo, dopo tre partite viste in tribuna ha deciso di accelerare. Pochi sorrisi ultimamente per Ribery, già in regime di svincolo ed immaginato lontano da Firenze, non al Real Madrid ma al Monza. E la domanda sorge spontanea: perché preferire il Monza alla Fiorentina? Ma per ora è un giocatore viola e sta cercando di riemergere dall'infortunio muscolare che lo ha bloccato prima del match contro l'Inter. 17 presenze stagionali, un gol e cinque assist. Dopo tanti anni di supercalcio al Bayern, i tre cambi tecnici devono aver tolto certezze anche a uno come Ribery. Ma onorerà il contratto fino alla fine, perché tutto si potrà dire ma non che abbia mancato di rispetto a Firenze.