Riserve di qualità, Tuttosport: "Inter su Frattesi e Nandez, oltre il rientro di Agoumé"

"Inter su Frattesi e Nandez, oltre il rientro di Agoumé", scrive oggi Tuttosport. Saranno circa 60 i milioni che l'Inter intascherà dalla Champions e saranno ossigeno puro per il bilancio. Per il mercato servirà ancora l'autofinanziamento ma la volontà è quella di aumentare il livello della rosa. Contro il Liverpool la differenza l'hanno fatta le panchine così l'intenzione nerazzurra è quella di allungare la rosa a disposizione del tecnico. Il primo nome potrebbe essere quello di Marcus Thuram, poi Gianluca Scamacca come vice Dzeko. E il pacchetto Sassuolo potrebbe essere completato da Davide Frattesi , centrocampista che, per caratteristiche, può essere un validissimo alter ego di Barella e sostituire pure Calhanoglu. Rientrerà poi Agoumé, che potrebbe sostituire Brozovic ed infine si guarda a Nahitan Nandez: la sua duttilità può risultare utilissima per Inzaghi anche se l’Inter è sempre stata molto tiepida sull’uruguaiano.