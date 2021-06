Road to Serie B: ma Padova e Alessandria non si fanno male. Le aperture dei quotidiani

vedi letture

Ormai in archivio il primo round della finalissima playoff di Serie C, che decreterà chi - dopo Como, Perugia e Ternana - andrà in Serie B: a darsi battaglia, Alessandria e Padova, che ieri hanno chiuso il match di andata sullo 0-0, rimandando quindi tutto al ritorno di giovedì.

"Regge il fortino Alessandria. Il Padova non la sblocca", così La Gazzetta dello Sport, che ha poi aggiunto: "Ci vediamo giovedì al Moccagatta. Lo 0-0 dell’andata lascia tutto aperto tra Padova e Alessandria, ma d’altronde dopo quello che si è visto in questi playoff anche un 3-0 per una delle due sarebbe stato da prendere con le molle. Nel ritorno qualcuno dovrà vincere, per non far decidere la quarta promozione in B ai rigori. E può veramente succedere di tutto. Perché malgrado questa maratona le finaliste non sono stanchissime e riescono ancora a essere ben pungolate dalla sapienza tattica di Mandorlini e Longo".

Questo, invece, il Corriere dello Sport: "Il Padova in casa non trova la chiave. L’Alessandria punta sul Moccagatta". Sul match: "Anche nella finale di andata il Padova conferma l'incapacità di vincere in casa: l'ultimo biglietto per la serie B rimarrà senza un padrone fino a giovedì, e senza troppi indizi sulla squadra destinata alla promozione. Termina 0-0 contro l'Alessandria, e Mandorlini se non altro mette a bilancio 221’ consecutivi privi di gol al passivo".

"Padova e Alessandria rinviano tutto a giovedì", ecco Tuttosport. Nel dettaglio: "Finisce 0-0 la sfida tanto attesa che deve decidere la squadra che salirà in serie B. E tutto è rinviato a giovedì nel match di ritorno. Mandorlini resta fiducioso e comincia spiegando il cambio di modulo. [...] Anche Moreno Longo è fiducioso. [...] Finisce 0 a 0, sarà il Moccagatta giovedì a decidere chi merita la B. Una partita, inutile ricordarlo, aperta a qualsiasi risultato visto l’equilibrio esistente tra le due squadre. E forse è giusto così".

Spazio poi alla stampa locale. "Il Padova sbatte sulla traversa, per ora è pari", questo Il Mattino di Padova, che prosegue poi: "Il pallone scagliato da Della Latta che si infrange sulla traversa, il peso delle assenze (Ronaldo, Saber, Chiricò e il giovane Vasic), la fatica che con il caldo e tre partite in una settimana (le due con l'Avellino e questa) incide su gambe e idee, la difficoltà per il Padova di venire a capo di un avversario che ha fatto quello che ci si aspettava, più organizzato e predisposto a ribattere colpo su colpo rispetto agli irpini affrontati in semifinale, votati solo a spezzettare la manovra biancoscudata. Il primo atto della (doppia) finale playoff di Serie C finisce in parità e lascia tutto aperto per quanto riguarda la promozione tra i cadetti".

"Padova crea ma spreca: la promozione si decide giovedì ad Alessandria" è invece l'apertura de Il Gazzettino - ed. Padova. Che spiega: "Si chiude a reti inviolate il primo round della finale playoff di Serie C tra Padova e Alessandria. L'ultimo posto disponibile in B verrà dunque assegnato giovedì in casa dei grigi. Il Padova ci va con il risultato chiaramente apertissimo, ma con qualche rammarico per come sono andate le cose ieri all'Euganeo".

Chiude La Stampa - ed. Alessandria: "L’Alessandria rischia poco a Padova. Per la serie B tutto rimandato a giovedì". "Per la serie B si decide tutto al Moccagatta. Lo 0-0 di Padova lascia immutato il discorso promozione per un’Alessandria che gioca alla pari con la corazzata veneta, soffre il giusto ma dimostra di avere qualche energia in più di un’avversaria che finisce il match sulle ginocchia".