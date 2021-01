Roma ambiziosa, Il Messaggero: "Fonseca chiede rinforzi per continuare a sognare"

Il Messaggero tratta delle aspirazioni della Roma, legittime in quanto la squadra nell'ultimo turno non solo ha rafforzato il terzo posto, ma lo ha migliorato ulteriormente mettendo nel mirino l'Inter, a meno 3, prossima rivale. I giallorossi hanno il dovere di lottare sino alla fine, ma serve che la società completi il lavoro lasciato in sospeso in estate: in parte è accaduto, chiudendo le porte ai nerazzurri nei giorni scorsi per Dzeko. Ma Fonseca chiede rinforzi in più reparti con calciatori pronti. Preoccupa l'età anagrafica: se Mayoral inizia a dar l'idea di poter far rifiatare Dzeko, Pedro e Mkhitaryan hanno rispettivamente 33 e 32 anni (l'armeno li festeggerà il 21 gennaio). E la stagione è ancora lunga, tuttavia basta un nulla per rovinare quanto di buono è stato fatto, dunque la priorità va all'attaccante: El Shaarawy o Bernard. Fonseca vorrebbe anche un vice Veretout: piace Amrabat della Fiorentina, disposta a cedere anche Duncan. Si attende una risposta dall'entourage di Reynolds, l'alternativa è Celik del Lille.