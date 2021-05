Roma eliminata dall'Europa League. Il Tempo: "L'orgoglio non basta"

"L'orgoglio non basta: Roma eliminata, Manchester in finale", si legge di spalla sull'apertura odierna de Il Tempo. I giallorossi escono a testa alta dall'Europa League: vittoria per tre reti a due per i ragazzi di Fonseca, penalizzati dal pesante passivo dell'andata. In finale ci vanno i Red Devils, che si contenderanno il trofeo con il Villarreal.