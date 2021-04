Roma, Fonseca via a prescindere. Corriere dello Sport: "Allegri prima scelta, contatti in corso"

Come scrive il Corriere dello Sport il futuro di Fonseca a Roma sembra ormai segnato. Il suo contratto scade a giugno, si rinnoverebbe in automatico in caso di qualificazione in Champions, ma le strade si divideranno in ogni caso. Il club giallorosso è alla caccia di un nuovo allenatore: Tiago Pinto ha proseguito i contatti con Allegri, la prima scelta della Roma da settembre. Un altro candidato rimane Sarri, mentre calano le quotazioni del tedesco Nagelsmann e di Conceiçao.