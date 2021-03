Roma, Il Messaggero: "Da El Shaarawy a Pedro, dieci giornate per non dire addio"

"Da El Shaarawy a Pedro, dieci giornate per non dire addio", titola Il Messaggero sul futuro della Roma. Diawara, Carles Perez, Calafiori, Smalling, Pedro, Dzeko ed El Shaarawy, sono questi i nomi in dubbio per la prossima stagione. Il faraone è arrivato da svincolato e potrebbe rappresentare una plusvalenza. Gli over 30 hanno invece deluso in stagione: dall'addio o meno di Dzeko dipenderà il nome del prossimo attaccante in arrivo a Roma. Pedro è invece in una posizione di forza e può permettersi di aspettare il nome del nuovo tecnico, mentre per Smalling i dubbi sono legati soltanto alla sua situazione fisica.