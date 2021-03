Roma, Il Messaggero: "Over 30 in missione: pilotare il gran finale prima di dire addio"

Rush finale in casa Roma. La formazione giallorossa, dopo la sosta, tornerà in campo per conquistare un posto nella prossima Champions League. Paulo Fonseca farà affidamento sull'esperienza dei giocatori over 30 come Pedro e Edin Dzeko prima che questi verranno poi sacrificati sul mercato estivo. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Over 30 in missione: pilotare il gran finale prima di dire addio".