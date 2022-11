Roma in ansia per Zaniolo. Il CorSport: "Nuovi esami oggi? Intanto si attende la UEFA"

vedi letture

Le condizioni di Nicolò Zaniolo tengono in ansia la Roma. Il 22 giallorosso è alle prese con un brutto ematoma rimediato nel match contro il Verona, e ieri ha svolto un tranquillo lavoro in palestra, al pari degli altri compagni impiegati al Bentegodi. Oggi, però, lo staff sanitario giallorosso potrebbe sottoporlo ad accertamenti strumentali per fare luce sull'entità del problema, in modo da chiarire definitivamente se si tratti davvero di un ematoma o di qualcosa di più grave. Stando all'edizione odierna del Corriere dello Sport, a Trigoria vige per il momento un cauto ottimismo. Oggi è peraltro attesa la comunicazione della UEFA sul ricorso presentato dal club per la squalifica di tre giornate del classe '99: in base al responso, si capirà se sia il caso o meno di cercare di recuperarlo per il match di domani col Ludogorets.