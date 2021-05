Roma in caduta libera. Corriere dello Sport: "Summit con Fonseca, il tecnico non lascia"

Come scrive il Corriere dello Sport, l'intenzione della Roma è arrivare a fine maggio con Paulo Fonseca per poi cambiare pagina, (Sarri il preferito). Il club, comunque, ieri ha convocato il tecnico a Trigoria per una riunione urgente per capire come frenare la caduta a tre giorno dal ritorno con lo United: non si è mai parlato di esonero. Va anche difeso il settimo posto in campionato, poiché a questo punto sarebbe grave perdere pure la Conference League.