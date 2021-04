Roma, l'Europa League è un tesoro. Corriere della Sera: "Vale 25 mln e la Champions"

Se tutto andrà come nei sogni, anche se c'è ancora tanta strada da fare, la Roma potrebbe incassare poco meno di 25 milioni di euro dall'Europa League. Come scrive il Corriere della Sera le semifinali valgono 2,4 milioni di euro, la finale 4,5 milioni più un bonus di 4 alla vincitrice, che metterà le mani anche sui 3,5 milioni per la partecipazione alla Supercoppa Europea. Alla somma finale si devono aggiungere i diritti tv. E non è finita. Vincere l'Europa League qualifica per la prossima Champions, con la sua annessa cascata d'oro.