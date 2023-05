Roma, Mourinho e Pinto lontani. Il Messaggero: "Nemmeno Budapest li riavvicinerà"

José Mourinho e Tiago Pinto: due figure importanti per la Roma, ma con visioni diametralmente opposte. Il Messaggero riferisce di rapporti non esattamente idilliaci tra i due: secondo il tecnico sarebbe un miracolo chiudere il campionato al quarto posto, mentre il general manager è convinto di aver fornito al mister una rosa che dovrebbe essere molto più in alto in classifica (considerando anche i 10 punti tolti alla Juventus). Nemmeno un eventuale successo in Europa League potrebbe riavvicinarli. Da tempo si parla della volontà di Mourinho di cambiare a fine stagione, ma recentemente anche Tiago Pinto è stato accostato ad altri club (Tottenham in primis, ma anche West Ham e Liverpool).