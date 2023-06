Roma, nel mirino Icardi. Il Messaggero: "Pinto studia il colpo: Maurito è l'usato sicuro"

Roma a caccia di un centravanti, dopo il grave infortunio rimediato da Abraham. L'obiettivo è trovare un profilo forte ma anche che costi poco e, come riporta Il Messaggero, tra i profili che piacciono di più c'è quello di Mauro Icardi. L'attaccante argentino, reduce da una stagione in prestito al Galatasaray in cui ha segnato 23 gol, tornerà al PSG di Nasser Al-Khelaifi (con cui Friedkin ha un ottimo rapporto, come conferma l'operazione Wijnaldum della scorsa estate). L'attaccante - in scadenza con i parigini nel giugno 2024 - può essere un'occasione, ma prima la Roma deve pensare alle cessioni per non uscire dai parametri imposti dalla Uefa.