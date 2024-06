Roma, per Il Messaggero Zalewski può essere la chiave per arrivare a Bellanova

Il Messaggero questa mattina fa il punto sulla lista dei desideri che De Rossi ha lasciato sulla scrivania di Ghisolfi: un portiere di riserva, due terzini, un centrocampista, un esterno d'attacco e un centravanti da affiancare a Abraham. Tanti nomi, dunque, con le entrate che dovranno prima attendere le necessarie uscite. Per quanto riguarda il terzino, il grande obiettivo è Raoul Bellanova valutato dal Torino circa 25 milioni di euro. Tanti per la Roma, si legge sul giornale, che per questo potrebbe inserire nella trattativa un giovane come Nicola Zalewski, il quale è reduce da una brutta stagione.

Il polacco, scrive il quotidiano, potrebbe far scendere il conguaglio economico per Bellanova a 10/12 milioni, soldi che potrebbero essere coperti con la cessione di Karsdorp all'Aek Atene. La sfida di Ghisolfi sembra essere proprio questa: cercare una serie di incastri per far quadrare un bilancio già particolarmente in rosso. A tal proposito, un altro giocatore che potrebbe essere sacrificato dopo solo un anno di permanenza nella Capitale è Houssem Aouar.