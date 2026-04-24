Roma, Ranieri e Massara verso l'addio. La Repubblica (Roma): "Vince Gasp"

"Roma senza pace: vince Gasp. Ranieri e Massara verso l'addio". L'edizione di Roma de La Repubblica apre così oggi la sua prima pagina, focalizzandosi sull'ultimo scossone in casa giallorossa che porterà alla separazione con l'ex senior advisor e alla permanenza in panchina dell'ex allenatore dell'Atalanta.

Il caos in casa Roma era esploso un paio di settimane fa con le parole di Ranieri: "l rapporti con Gasperini? Abbiamo posto 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all'Atalanta con i giovani. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è stato un giocatore che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare. Se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato, continuerò; se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno".

Questa la replica di Gasp: "Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella".