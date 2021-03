Roma, scatta l'ora di Pedro. Il Messaggero: "La sua esperienza per l'Europa League"

Da Sassuolo...a Sassuolo? Pedro si è perso nel match di andata, dopo l'espulsione rimediata in mezz'ora contro i neroverdi nello 0-0 dell'Olimpico. Roma, scatta l'ora di Pedro scrive Il Messaggero: "La sua esperienza per l'Europa League". Il campione ammirato nei primi due mesi della stagione "è scomparso da 115 giorni". Gli infortuni, la condizione e qualche dissidio tattico: così Pedro ha smarrito la retta via. Ma la Roma ha bisogno di recuperarlo, soprattutto in vista della doppia sfida europea con l'Ajax, dove la sua esperienza potrebbe fare la differenza. E intanto il giocatore, legato alla Roma da un contratto fino al 2023, guarda anche al futuro. Dovesse arrivare Sarri a Roma sarebbe contento. Il tecnico toscano lo voleva alla Juve l'anno scorso e quando lo ha allenato al Chelsea lo ha sempre fatto giocare (52 presenze e 13 gol).