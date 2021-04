Roma, serve il vero Dzeko. Il Messaggero: "La seconda peggior stagione del bosniaco"

vedi letture

Il Messaggero fornisce qualche numero per fotografare la situazione di Edin Dzeko: appena 7 gol in campionato, 3 in Europa League e il bosniaco è al sedicesimo posto nella speciale graduatoria dei centravanti della Serie A. Portando in dote la seconda peggior stagione da quando veste la maglia giallorossa. Stralunato - si legge - senza fascia, prima colpito dal Covid poi infortunato, pronto sia in estate che a gennaio a far le valigie ma costretto a restare, a 35 anni Dzeko rimane l'ago della bilancia della Roma. Domani ad Amsterdam si attende un segnale di riscossa, orgoglio, amor proprio.