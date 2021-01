Roma, servono rinforzi. Il Messaggero: "Dzeko spinge Tiago Pinto"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma con il titolo seguente: "Dzeko spinge Tiago Pinto". Il capitano chiede qualche rinforzo per rendere i giallorossi più competitivi nella volata Champions che non possono fallire per il terzo anno consecutivo. Il campione chiama altri campioni attorno a sé e non il contrario, ma per Fonseca la priorità è la punta che deve essere in grado anche di poter giocare titolare. Al suo posto o dietro di lui come Bernard o El Shaarawy: adesso tocca a Pinto.