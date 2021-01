Ronaldo alla Gazzetta: "Inter-Juve vale solo per l'autostima. Nerazzurri sono pronti per il titolo"

vedi letture

"Inter-Juve vale solo per l'autostima ma i nerazzurri sono pronti per il titolo": parola di Ronaldo il Fenomeno. Il brasiliano ex Inter ha parlato del derby d'Italia con la Juve alla Gazzetta dello Sport: "Inter-Juve decisiva con più di mezzo campionato da giocare? No, vale solo per l’autostima, per capire quanto si è pronti a lottare a quel livello. Questa stagione è molto particolare: da campionato con sorpresa finale. E il Milan mi sta sorprendendo: calcio offensivo, veloce, giocatori di qualità. E poi, Ibrahimovic: lui ha sempre detto di considerarmi un idolo, io lo considero un caso forse unico, un esempio che fa bene al calcio". Ecco il parere di Ronaldo su Pirlo allenatore: "Io l’ho visto in campo, e da vicino. Intelligenza calcistica superiore, e non cambi solo perché passi dall’altra parte: lui non proporrà mai un gioco banale, è la squadra che deve andargli dietro". Chiosa con pronostico su uno Scudetto nerazzurro: "Non dico che lo vincerà, o che deve farlo per forza, ma che ha tutto per vincerlo. Io sono di parte, ma anche da non tifoso direi che la Juve è forte, ma che l’Inter mai come quest’anno può crederci".