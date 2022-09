Sabatini a La Gazzetta: "Dybala ha un talento incommensurabile: acquietava il cuore"

L'ex uomo mercato di Bologna e Roma Walter Sabatini ha parlato così di Paulo Dybala a La Gazzetta dello Sport: "Che fosse un talento incommensurabile. Acquietava il cuore con l’armonia del gioco. Essendo stato al Palermo, ero molto legato a Zamparini, che aveva preso l’attaccante nella seconda serie B argentina. Gli osservatori dicevano un gran bene di quel ragazzo argentino e poi, quando esplose in rosanero, il presidente mi diceva: “Ma come? Uno come te non prende un giocatore come Paulo?”. Solo che chiedeva già cifre alte e in quel momento alla Roma non potevamo permettercele".