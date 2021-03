Sacchi alla Gazzetta dello Sport: "Alla Juve consiglio di scegliere un tecnico con un'idea chiara"

Arrigo Sacchi, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parla della Juve e del futuro dei bianconeri: "Alla Juve consiglio di scegliere un allenatore con un'idea chiara" dice l'ex commissario tecnico azzurro. Sacchi non si sbilancia su Pirlo: "Fatico a giudicarlo. Perché non so se ha fatto delle richieste per l’idea che aveva in testa o pur di allenare la Juve ha accettato tutto, col rischio di bruciarsi". Sacchi consiglia alla Vecchia Signora di scegliere un allenatore che abbia una idea di gioco con un gioco offensivo: "La Juve vince da sempre in Italia ma non in Europa dove si gioca un calcio diverso. E se non cambia continuerà a non vincere".