Sambenedettese, la partita extra campo: dalla penalità al fallimento. Le aperture dei quotidiani

vedi letture

Una brutta serata, quella di ieri, per la Sambenedettese, penalizzata di quattro punti, ma probabilmente una giornata peggiore è destinata ad arrivare oggi, quando si giocherà la partita del fallimento del disastrato club a ora guidato da patron Domenico Serafino.

"Samb, altra botta: -4 in classifica". Questa l'apertura di Tuttosport sulla questione, con il quotidiano che ha poi aggiunto: "Altra tegola in casa della Sambenedettese: a seguito di violazioni delle norme Covisoc, sono stati inflitti 4 punti di penalità al club marchigiano".

Molto più nel dettaglio La Gazzetta dello Sport, "Samb: 4 punti di penalizzazione. E oggi può arrivare il fallimento", che spiega poi: "Il Tfn ha dato 4 punti di penalizzazione alla Sambenedettese (girone B) per mancato pagamento degli stipendi: i playoff non sono a rischio, ma i guai non finiscono qui perché oggi c’è l’udienza che potrebbe decretare il fallimento della società".

Fa eco il Corriere dello Sport: "Samb penalizzata di quattro punti. Ma la partita vera è sul fallimento". Sulla questione: "Sono 4 i punti di penalizzazione inflitti alla Samb dal Tribunale Nazionale Federale per il mancato pagamento degli stipendi ai tesserati per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Al club anche un’ammenda di 3mila euro. Accolta, quindi, la tesi difensiva dell’avvocato della Samb Flavia Tortorella che dopo essere riuscita a unificare i due procedimenti per i quali la Samb era stata deferita, ha visto accolta la sua tesi, escludendo così che alla società del Riviera delle Palme potesse essere aggiunta un ulteriore penalizzazione a causa della recidiva. [...] Ma la partita più importante si gioca oggi alle ore 9.30 presso il Tribunale di Ascoli. Nell’udienza di comparizione delle parti, il presidente Serafino dovrà motivare il comportamento tenuto da quando è iniziata la procedura concordataria che è stato sottolineato nella relazione scritta e presentata lunedì scorso dai commissari giudiziali Franco Zazzetta e Massimiliano Pulcini".