Saputo disposto a tutto, ma tra Thiago Motta e Bologna tira aria di addio: già scelto l'erede

vedi letture

Thiago Motta, a quando la risposta sul futuro? Secondo quanto svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'incontro cruciale con Joey Saputo avverrà più facilmente domani che oggi, visto che la giornata sarà dedicata ai festeggiamenti per la storica qualificazione in Champions League del suo Bologna, tra una visita dal sindaco Lepore e l'abbraccio dei tifosi sul bus scoperto in piazza Maggiore.

Per la comunicazione definitiva della scelta del tecnico italo-brasiliano tra la permanenza sulla panchina rossoblù e l'addio, invece servirà attendere sempre o domani in conferenza stampa pre-Genoa oppure sabato mattina attraverso un comunicato o una presenza congiunta con il presidente. Saputo non ha perso ogni barlume di speranza per Thiago: il presidente sarebbe disposto a ricoprirlo d'oro, garantendo anche un buon mercato, pur di convincerlo.

Ma il comportamento dell'allenatore nelle ultime settimane - si legge sul quotidiano - le possibilità di un colloquio positivo tra le parti sono davvero ridotte. Nell'arco di 48 ore si scoprirà la verità: se Motta saluterà, il primo della lista resta sempre Vincenzo Italiano.