Scacco alla regina. QS: "L'Italia domina contro il catenaccio inglese"

vedi letture

"L'Italia domina contro il catenaccio inglese", titola stamane QS. Alza quella coppa, falla vedere al mondo. L'abbiamo vinta a casa loro ai rigori, l'abbiamo voluta e meritata sin dal primo giorno, giocando il calcio più bello, costringendo gli altri a cambiare il loro modo di giocare. Ci hanno provato, anche gli inglesi che avevano la carica dei 60mila ed il lusso di giocate in casa. Alzala Giorgio e falla vedere a tutti noi, un Paese intero che si batte il petto come fai tu. Tu e tutti quei ragazzi che hanno costruito un sogno, pezzo per pezzo in questi tre lunghissimi anni.