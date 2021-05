Sconcerti sul Corriere della Sera: "I meriti di Pioli e un Pirlo da confermare"

"I meriti di Pioli e un Pirlo da confermare". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera in edicola stamani. La Juventus prende quello che il Napoli butta via, ma è una stagione da capire visto che i bianconeri hanno chiuso a 13 punti dall'Inter e con uno in meno sarebbero stati quinti, non che ci sia così tanta differenza. Il calcio di Pirlo è diventanto nel tempo diverso e basato su Cuadrado, Chiesa, Kulusevski e Rabiot e, se è stato scelto anno scorso, oggi è sicuramente migliore dopo un anno. Il Milan è arrivato in Champions dopo un bellissimo campionato con una squadra ottima, ma la differenza l'ha fatta la sapienza di Pioli.