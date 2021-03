Sconcerti sul Corriere della Sera: "In Italia si cerca il 4° posto solo per interesse economico"

Il giornalista Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, analizza la gara tra Real ed Atalanta: "Tra le altre hanno pesato l'inferiorità di Toloi su Vinicius e la qualità di Benzema tra Djimsiti e Romero. Difficile vedere la Dea così in difficoltà nella marcatura a uomo". Poi sull'errore di Sportiello scrive: "L'unico forse non all'altezza di una Champions a marzo". Sconcerti chiude con una riflessione: "Da quando la Juve ha tolto concorrenza agli avversari giochiamo un campionato a parte, indietro nella qualità e in cui l'obiettivo di tutti è il quarto posto. I debiti già prima del Covid sconsigliano ormai gli investimenti e lo scopo non è più cercare di vincere, ma andare in Champions per un puro interesse economico. Il che ci ha fatto diventare quarti anche in Europa, dopo inglesi, tedeschi e spagnoli".