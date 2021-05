Sconcerti sul Corriere della Sera: "Mourinho vaccina la Roma dalla sua delusione"

"Mourinho vaccina la Roma dalla sua delusione". Queste le parole di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nell'edizione odierna. Il direttore analizza questa scelta come una prova di serietà dei Friedkin, ma anche una dimostrazione di forza nel significato della decisione. Dopo tutto quello che ha vinto, conta ciò che rappresenta Mourinho per tutto il nostro calcio. Infine è un ingaggio suggestivo. La forza del presente conta più dei rischi del futuro e Mourinho riporterà la fedeltà al club alla base. L'unica domanda che resta, visto che con chiunque avrebbe dovuto riprogettare da zero la Roma, è che cosa rappresenti oggi il portoghese dopo esoneri importanti. Lo Special One ha impeto, culto del dettaglio, ma non viene dal grande calcio, lo raggiunge. Più il calcio è basico, litigioso, instabile, e più è il migliore. Nella dimensione Guardiola è vecchio Mourinho, ma restano altre cento dimensioni nel calcio.