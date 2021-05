Sconcerti sul CorSera: "Ibra vecchio fuoriclasse. Senza di lui il Milan libera la fantasia"

Mario Sconcerti sottolinea sul Corriere della Sera come ieri la vera differenza nella Juventus l'abbia fatta Buffon, che assieme a Ronaldo fa complessivamente 80 anni. Il Milan - scrive - vince meglio, a dimostrazione che la svolta maieutica di Ibrahimovic deve considerarsi esaurita: ora è un vecchio fuoriclasse con tante complicanze da usare come si può. Non è più un progetto. I rossoneri senza di lui giocano più di classe, liberano più fantasia. Intanto la classifica è lo specchio di un mondo non finito, solo incredibile, mai visto: oggi si è noni con 40 punti. Sparito il centro. Il Benevento sembra salutare la A, ma tornerà perché è una società tra le più ricche e senza debiti d'Italia.