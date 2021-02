Scontro Conte-Agnelli. CorrSera: "Dal divorzio al mancato ritorno: grandi nemici"

"Dal divorzio al mancato ritorno: grandi nemici". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica allo scontro tra Agnelli e Conte in edicola stamani. I due l'altra sera si sono trattati da nemici con un piglio da vendetta più che da rivincita tipico di chi è stato compagno di imprese e si è sentito tradito quel 15 luglio 2014 quando, al secondo giorno di ritiro, il tecnico di Lecce piantò la sua signora. Dopo il divorzio si erano ignorati, rispettati, salutati, ma mai insultati. Conte il giorno dopo era molto deluso e amareggiato per come è stato trattato, ma lui aveva abbandonato un club che lo aveva difeso ai tempi dello scandalo dell'omessa denuncia a Siena. Nel 2019 ci fu una chance per il ritorno visto che il nerazzurro non aveva mai interrotto i contatti con Paratici e Nedved, ma alla Juventus, come sibilò a qualche amico Conte, "c'è qualcuno che non mi vuole". No, i bianconeri non gliel'hanno mai perdonata e dopo che scelse l'Inter per alcuni era già un nemico.