Scontro Ibra-Lukaku. Tuttosport: "Via all'indagine. Il rischio è la squalifica a tempo"

"Via all'indagine. Il rischio è la squalifica a tempo", titola Tuttosport sullo scontro Ibra-Lukaku. È ufficialmente iniziata l’inchiesta della Procura Figc sulla veemente lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia di martedì scorso. Il primo atto dell’indagine consiste nella convocazione dell’arbitro Paolo Valeri. È il passaggio preliminare che serve a stabilire quali frasi ha captato Valeri in modo da evitare di giudicare due volte gli stessi fatti. Poi saranno sentiti i due calciatori. Trattandosi di procedimento disciplinare potrebbero essere applicate squalifiche a tempo ai due attaccanti, già fermati per un turno in Coppa Italia. Da un lato, il turpiloquio reciproco tra Ibrahimovic e Lukaku può rientrare nella previsione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva che punisce le condotte contrarie a lealtà, correttezza e probità sportiva. Dall’altro, sarà vagliata la frase del centravanti svedese con riferimento dispregiativo al vudù esteso alla madre di Lukaku.

Il Milan, come dimostrano le dichiarazioni di Paolo Maldini prima della partita di Bologna, sta provando a sostenere che è stato Lukaku ad aprire le ostilità dopo il fallo subito da Alessio Romagnoli. L’Inter, da questo punto di vista, sembra più tranquilla e si limita a rinviare alla dinamica dei fatti, considerata molto eloquente: "Le immagini parlano da sole", ha replicato Beppe Marotta. Il derby davanti alla giustizia sportiva comincerà da questa disputa.