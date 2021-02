Scossa Napoli. Corriere dello Sport: "Ora tutte finali da Champions. A marzo ciclo da brividi"

Il Corriere dello Sport dedica spazio al momento del Napoli: "Ora tutte finali da Champions. A marzo ciclo da brividi". Gli azzurri, fuori dall'Europa League, ora dovranno pensare solo alle prossime 16 gare, 16 finali, per conquistare un posto nella prossima Champions League. Al momento sono 4 i punti di distacco dalla zona Champions e il motto nello spogliatoio deve essere "Yes, we can". Tutto passerà dal ciclo terribile in programma a marzo, dal 10 al 17, contro Milan, Juventus (recupero) e Roma: tre gare, tutte in trasferta, che diranno molto, se non tutto, sulle ambizioni del Napoli di Gattuso.