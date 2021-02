Segna sempre CR7. Corriere dello Sport: "Una magnifica risorsa che può diventare un problema"

Che segni sempre (o quasi) Cristiano Ronaldo in una gara ad eliminazione diretta in Champions non è una novità. Ma pone quantomeno degli interrogativi, a giudizio del Corriere dello Sport. Il quotidiano fa notare come la tendenza del portoghese ad accentrare la produzione offensiva della Juventus sia suffragata dai numeri: ventitré reti in ventisei presenze per l'ex Real, che agli altri attaccanti ha lasciato soltanto le briciole. Una tendenza, questa, che se confermata rischia davvero di trasformare una magnifica risorsa in un problema: a Pirlo dunque il compito di trovare soluzioni alternative.