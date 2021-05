Serie B, play off al via con Monza e Lecce favorite. Le aperture dei quotidiani sportivi

vedi letture

Nella giornata di oggi prenderà il via il secondo turno dei play off di Serie B con le semifinali Cittadella-Monza (18:30) e Venezia-Lecce (20:45), con brianzoli e salentini grandi favoriti dopo aver mancato la promozione diretta in massima serie. Queste le aperture dei quotidiani sportivi in edicola:

La Gazzetta dello Sport: “Monza e Lecce, tocca a voi. Brocchi e Corini, il peso dei favoriti e la voglia di A. - si legge ancora sul quotidiano - Sfida al Cittadella e al Venezia senza tre big. Boateng ko e Balo in panca tra i biancorossi. I pugliesi rinunciano al baby d’oro Rodriguez".

Tuttosport: “Brianzoli a Cittadella. Brocchi: ‘Monza, non fallirà’”. Questa l'apertura sulla gara dei lombardi con poi le parole dei due allenatori. Il tecnico dei lombardi: “CI servirà la voglia di vincere vista nelle ultime partite”. Venturato: “Possiamo ripetere l'impresa che facemmo col Benevento”.

“Il Venezia vuole stupire anche col Lecce”. Questo invece il titolo sulla sfida dei salentini con anche qui sottolineate le parole degli allenatori. Zanetti: “Tante gare ravvicinate, ma non temiamo la fatica”. Corini: “Ragioniamo sui 180’. Pettinari e Rodriguez pronti per il ritorno”.

Corriere dello Sport: “Il Monza e il Lecce alla lotteria per la A. Contro il Cittadella specialista in play off e l’ambizioso Venezia primo round pieno d’insidie. Le due grandi favorite di inizio torneo si giocano l’ultimo posto promozione contro pericolose rivali". Continua poi il quotidiano concentrandosi sulle due sfide con le voci dei tecnici: “Venturato carica, Brocchi freme. Il tecnico del Cittadella attacca piano, Monza con Balotelli, ma senza Boateng”; “Zanetti-Corini una sfida alla pari. Il tecnico del Venezia: ‘Ci rispetteranno”. Il tecnico del Lecce: ‘Ragioniamo sui 180’’.