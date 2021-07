Si riaccende la Serie A. Corriere dello Sport: "Oggi il calendario della nuova stagione"

"Oggi il calendario della nuova stagione", titola il Corriere dello Sport. L'estate italiana non dà respiro e mette già in tavola il menu della nuova serie A. Alle 18.30 su DAZN sarà già tempo di vedere il nuovo calendario del massimo campionato. Si parte il 22 agosto per concludere il 22 maggio 2022. Con la novità assoluta del torneo asimmetrico: le sfide di andata e di ritorno, cioè, non saranno collocate nello stesso turno lungo i due gironi. A patto di lasciare, nel rimescolamento, almeno otto giornate di differenza tra lo svolgersi della stessa partita in andata e ritorno.

Una decisione che ha preso forma per ovviare ai molti paletti presenti al momento della stesura del calendario. Per esempio: il girone di andata deve tenere conto dei turni infrasettimanali feriali (quindi fa eccezione il 6 gennaio) con il veto alla disputa dei derby, anche quelli regionali di Toscana e Campania, e dei big-match (con il coinvolgimento dell'Atalanta); non è permesso l'incrocio di squadre che partecipano alle coppe europee in sei turni del girone di andata e in otto del ritorno, già prestabiliti. Il rischio di calendari "fotocopia" era alto, e così si è optato per lo stravolgimento del ritorno. Invece è stata bocciata la giornata spezzatino: niente orari diversi per tutte le partite.

Scontata l'alternanza delle partite in casa e in trasferta di chi gioca nella stessa città (Milan e Inter, Roma e Lazio, Juventus e Torino, Genoa e Sampdoria), è prevista anche quella tra Napoli e Salernitana oltre che tra Empoli e Fiorentina per motivi di ordine pubblico.