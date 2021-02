Sprofondo Napoli. Il Mattino: "La squadra di Gattuso condannata dai gravi errori difensivi"

vedi letture

"La squadra di Gattuso condannata dai gravi errori difensivi", titola Il Mattino oggi in edicola. Ancora una serata amarissima in quel di Bergamo: ko contro l'Atalanta e la grande paura per Osimhen nel finale. Ancora una volta la squadra di Gattuso è condannata da errori grossolani difensivi e in più l'inconsistenza del reparto offensivo, che soffre tremendamente l'assenza di Hirving Lozano. Troppo poco in casa dell'Atalanta e ottava sconfitta stagionale per Rino Gattuso, con il clima che torna a farsi pesante in casa azzurra. Una stagione che si sta facendo sempre più complicata, con il periodo nero tra infortuni e risultati che non accenna a finire.