Squadra che vince non si cambia. Tuttosport: "Così Mancini rinvia il turnover"

In vista del match di mercoledì contro la Svizzera Roberto Mancini lavora su un canovaccio ormai ben definito: le uniche variazioni rispetto alla gara d'esordio - scrive oggi Tuttosport - saranno determinate da imposizioni sanitarie, più che tecniche. La formazione iniziale, al netto delle condizioni di Berardi (che comunque non preoccupano), dovrebbe ricalcare quasi in tutto e per tutto quella di venerdì. L'unico vero dubbio riguarda la fascia destra: non soltanto perché il risentimento al polpaccio di Florenzi induce alla cautela, ma anche per l'ottima prestazione nel secondo tempo contro la Turchia di Giovanni Di Lorenzo.