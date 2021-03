Stasera la sfida in Bulgaria, Il Messaggero: "Italia, caccia al gol"

"Italia, caccia al gol". Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Messaggero apre la pagina sportiva. Questa sera l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo a Sofia per il secondo turno della fase di qualificazione ai Mondiali del 2022. Molto importante è realizzare i gol poichè, in caso di arrivo a pari merito, varrà il numero di reti segnate complessivo e non gli scontri diretti.